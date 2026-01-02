À LA UNE DU 2 JAN 2026
PSG, FC Barcelone : la petite phrase qui en dit long sur l’avenir de Luis Enrique 

Par Bastien Aubert - 2 Jan 2026, 12:45
Luis Enrique (PSG)
La situation de Luis Enrique au PSG suscite une vive inquiétude depuis quelques jours.

Le PSG vit des heures étonnamment tendues… et ce n’est pas sur le terrain que ça se joue. Alors que l’équipe s’affiche performante et soudée, un détail inquiète la direction parisienne : Luis Enrique n’a toujours pas donné de signe clair concernant une prolongation de contrat.

Officiellement, le technicien espagnol est lié au PSG jusqu’en juin 2027. Officieusement, il ne semble pas pressé de prolonger. Même les rumeurs d’un « contrat à vie » proposé par Nasser Al-Khelaifi n’ont pas provoqué de réponse concrète, semant le doute sur la pérennité de la collaboration entre le club et son entraîneur phare.

Luis Enrique habitué à des mandats courts

Laurent Perrin, journaliste au Parisien, résume la situation de manière limpide : « Le seul danger qui guette le PSG viendra de Luis Enrique. » Habitué à des passages relativement courts dans ses précédentes expériences – trois ans au Barça – l’Espagnol rappelle que le métier est exigeant et épuisant sur tous les plans. 

Le PSG, conscient d’avoir trouvé l’homme idéal pour transformer son projet sportif, tente de sécuriser ses piliers, joueurs comme entraîneur. Mais si Luis Enrique décide de ne pas aller au-delà de son contrat actuel, le club devra anticiper un chantier délicat. 

