L’OM continue de marquer son territoire… hors des terrains. Ce vendredi, le club phocéen a officialisé un partenariat avec la maison marseillaise emblématique CHABRAND, un accord qui signe une première collaboration de ce type pour le club et qui n’a rien à voir avec le mercato.

« Cette collaboration réunit deux institutions de référence, profondément ancrées dans leur territoire et animées par un héritage, une identité et une communauté communes », explique le communiqué officiel. Pour l’OM et CHABRAND, ce partenariat vise à célébrer la force et l’âme de Marseille, en associant le dynamisme d’un club de football de renommée internationale à l’élégance et au savoir-faire d’une maison locale historique.

Au programme de cette collaboration : des surprises pour les joueurs et les supporters, des contenus digitaux exclusifs sur les réseaux sociaux de l’OM et surtout le lancement d’une capsule de produits co-brandés CHABRAND X OM. Une collection qui mêlera style, élégance fonctionnelle et ancrage marseillais, et qui promet de séduire autant les fans du club que les amateurs de mode et de lifestyle.

Un avenir doré à l’OM

Ce partenariat arrive à un moment clé pour l’OM, qui multiplie les initiatives pour renforcer sa présence au-delà du terrain. Avec CHABRAND, le club s’associe à une marque profondément identitaire, qui partage des valeurs similaires : authenticité, engagement local et volonté de créer de l’émotion pour sa communauté. Une manière pour le club de consolider son image et son rayonnement culturel et sportif dans la ville et au-delà.

Les deux parties promettent que ce partenariat ne se limitera pas à des campagnes de communication : il sera vivant et interactif. Des événements, des activations pour les supporters, et des contenus digitaux réguliers viendront rythmer cette collaboration, permettant de faire vivre Marseille à travers le prisme du football et de la mode. L’OM mise ainsi sur une stratégie globale où l’identité de la ville et celle du club se confondent, donnant naissance à des projets originaux et fédérateurs.

Avec CHABRAND, l’Olympique de Marseille démontre que son influence dépasse le terrain et affirme son rôle comme acteur incontournable du lifestyle marseillais. Une initiative qui illustre parfaitement la volonté du club de mêler prestige, innovation et identité locale pour créer de nouvelles expériences pour ses fans.