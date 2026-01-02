Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si on a appris ce jeudi que l’OM avait pris ls devants dans le dossier Himad Abdelli (26 ans), son cas est encore loin d’être tranché à Angers.

Le dossier Himad Abdelli fait parler, mais pas forcément comme on l’imaginait. Selon Mohamed Toubache-Ter, la situation est très claire : « La seule avancée notable dans le dossier Abdelli, c’est le rôle du coach marseillais… Pour le reste, il n’y a aucune discussion OM-Angers… tout le reste c’est du baratin. »

Autrement dit, malgré les rumeurs et spéculations qui circulent depuis plusieurs heures, aucun contact concret n’aurait été établi entre l’OM et le SCO. Le rôle de Roberto De Zerbi serait pour l’instant le seul moteur réel du dossier, notamment pour convaincre Abdelli ou préparer son intégration éventuelle.

Ce point est crucial : alors que le mercato hivernal bat son plein, Abdelli reste un joueur scruté de près, mais les informations autour de son transfert doivent être prises avec prudence. L’OM pourrait donc voir le dossier évoluer rapidement… ou rester en suspens jusqu’à l’ouverture du mercato hivernal. De son côté, l’Ol reste placé dans l’ombre.