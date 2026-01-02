À LA UNE DU 2 JAN 2026
[12:00]FC Barcelone : bonne nouvelle pour Lamine Yamal avant le derby !
[11:55]OL : un renfort totamement inattendu arrive tout droit de la CAN !
[11:32]Revue de presse : Thomasson fixé à Lens, la priorité de Beye à Rennes s’envole, Clauss et 2 autres départs à Nice ?
[11:16]OM : en plein Mercato, le PSG a débloqué deux renforts à Marseille ! 
[11:05]OM, OL Mercato : le tout nouveau rebondissement qui change tout pour Abdelli ! 
[10:57]FC Nantes : après Cabella, une autre recrue officialisée en attaque ! 
[10:49]ASSE, FC Nantes Mercato – INFO BUT! : une tendance forte se dégage pour Bardeli
[10:20]Stade Rennais Mercato : Haise a offert un cador à Beye, son arrivée à Rennes anticipée ?
[10:07]OM : en plein Mercato, le club officialise la signature d’un nom ronflant !  
[09:48]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : pourquoi le dossier Zakaria Aboukhlal traîne autant
OM, OL Mercato : le tout nouveau rebondissement qui change tout pour Abdelli ! 

Par Bastien Aubert - 2 Jan 2026, 11:05
💬 Commenter
Himad Abdelli (Angers)

Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Si on a appris ce jeudi que l’OM avait pris ls devants dans le dossier Himad Abdelli (26 ans), son cas est encore loin d’être tranché à Angers. 

Le dossier Himad Abdelli fait parler, mais pas forcément comme on l’imaginait. Selon Mohamed Toubache-Ter, la situation est très claire : « La seule avancée notable dans le dossier Abdelli, c’est le rôle du coach marseillais… Pour le reste, il n’y a aucune discussion OM-Angers… tout le reste c’est du baratin. »

Autrement dit, malgré les rumeurs et spéculations qui circulent depuis plusieurs heures, aucun contact concret n’aurait été établi entre l’OM et le SCO. Le rôle de Roberto De Zerbi serait pour l’instant le seul moteur réel du dossier, notamment pour convaincre Abdelli ou préparer son intégration éventuelle.

Ce point est crucial : alors que le mercato hivernal bat son plein, Abdelli reste un joueur scruté de près, mais les informations autour de son transfert doivent être prises avec prudence. L’OM pourrait donc voir le dossier évoluer rapidement… ou rester en suspens jusqu’à l’ouverture du mercato hivernal. De son côté, l’Ol reste placé dans l’ombre. 

OMAngers SCOOL

