Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Tout s’accélère en coulisses pour Robinio Vaz (18 ans). En pleine réflexion sur son avenir, l’attaquant de l’OM pourrait profiter du mercato pour rebattre les cartes cet hiver… avec un club de Ligue 1 aux aguets.

L’avenir de Robinio Vaz pourrait se jouer dans les jours prochains. Mis sous pression à l’OM, où il hésite à prolonger malgré une offre sur la table, l’attaquant de 18 ans est en pleine réflexion.

Rosenior a déjà échangé avec Vaz

Selon nos informations, le RC Strasbourg est de son côté très sérieusement intéressé par son profil. L’intérêt du club alsacien n’est pas nouveau mais le contexte actuel joue en sa faveur. Mieux encore, Vaz a déjà échangé avec Liam Rosenior. Le coach anglais lui a longuement vanté les bienfaits d’un projet à la Meinau, avec un rôle important dans le jeu, de la confiance et un cadre propice à sa progression.

Coelho pour le remplacer à Strasbourg ?

La question salariale aurait également été évoquée, avec une rémunération estimée autour de 200 000 euros mensuels, soit un bond conséquent en comparaison de ses émoluments actuels à l’OM. Mais ce dossier est loin d’être simple. Rien n’est vraiment fermé. Plusieurs bémols freinent encore une éventuelle avancée rapide avec le RC Strasbourg. D’abord, l’avenir de Rosenior lui-même. Le technicien anglais pourrait quitter le banc du RCSA ces prochains jours pour être propulsé sur celui de Chelsea via BlueCo. Son adjoint portugais Coelho pourrait le remplacer en Alsace. Un élément imprévu qui va forcément interroger Vaz sur la stabilité du projet à moyen terme.

Le vestiaire du RCSA pas très chaud ?

Autre point sensible : le vestiaire strasbourgeois, qui ne serait pas très chaud pour accueillir Vaz. En cause, son attitude lors de la victoire de l’OM à la Meinau le 26 septembre dernier (2-1). Entré en jeu à la place de Facundo Medina à la 85e minute, l’attaquant marseillais avait eu des mots avec ses adversaires et s’était montré provocateur après le but victorieux d’Amir Murillo dans le temps additionnel. Un épisode qui a laissé des traces. Enfin, et c’est sans doute l’élément clé : Robinio Vaz n’a pas totalement fermé la porte à l’OM. Loin de là. Malgré sa situation actuelle, le joueur de 18 ans continue de réfléchir à une possible continuité à Marseille, où il a noué de l’attachement.

Bastien Aubert