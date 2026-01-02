À LA UNE DU 2 JAN 2026
[15:00]ASSE : Horneland annonce ses objectifs pour le Mercato !
[14:30]OM Mercato : Benatia anticipe déjà l’après Balerdi… direction l’Italie
[14:00]OL Mercato : Malick Fofana sur le départ, son remplaçant déjà identifié !  
[13:30]FC Barcelone Mercato : Yamal accélère un départ, l’OM dans la boucle ?
[13:03]ASSE : Horneland annonce un gros coup dur au Mans ! 
[12:56]Stade Rennais : du beau monde avant le LOSC, un Rennais frappe fort avec Beye !
[12:45]PSG, FC Barcelone : la petite phrase qui en dit long sur l’avenir de Luis Enrique 
[12:31]FC Barcelone Mercato : Wahi et l’OGC Nice torpillent l’après Lewandowski ! 
[12:22]OL : pluie de bonnes nouvelles avant Monaco ! 
[12:16]OM Mercato – INFO BUT! : un cador de Ligue 1 drague Robinio Vaz mais…
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato – INFO BUT! : un cador de Ligue 1 drague Robinio Vaz mais…

Par Bastien Aubert - 2 Jan 2026, 12:16
💬 Commenter
Robinio Vaz (OM)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Tout s’accélère en coulisses pour Robinio Vaz (18 ans). En pleine réflexion sur son avenir, l’attaquant de l’OM pourrait profiter du mercato pour rebattre les cartes cet hiver… avec un club de Ligue 1 aux aguets.

L’avenir de Robinio Vaz pourrait se jouer dans les jours prochains. Mis sous pression à l’OM, où il hésite à prolonger malgré une offre sur la table, l’attaquant de 18 ans est en pleine réflexion.

Rosenior a déjà échangé avec Vaz

Selon nos informations, le RC Strasbourg est de son côté très sérieusement intéressé par son profil. L’intérêt du club alsacien n’est pas nouveau mais le contexte actuel joue en sa faveur. Mieux encore, Vaz a déjà échangé avec Liam Rosenior. Le coach anglais lui a longuement vanté les bienfaits d’un projet à la Meinau, avec un rôle important dans le jeu, de la confiance et un cadre propice à sa progression.

Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite

Coelho pour le remplacer à Strasbourg ?

La question salariale aurait également été évoquée, avec une rémunération estimée autour de 200 000 euros mensuels, soit un bond conséquent en comparaison de ses émoluments actuels à l’OM. Mais ce dossier est loin d’être simple. Rien n’est vraiment fermé. Plusieurs bémols freinent encore une éventuelle avancée rapide avec le RC Strasbourg. D’abord, l’avenir de Rosenior lui-même. Le technicien anglais pourrait quitter le banc du RCSA ces prochains jours pour être propulsé sur celui de Chelsea via BlueCo. Son adjoint portugais Coelho pourrait le remplacer en Alsace. Un élément imprévu qui va forcément interroger Vaz sur la stabilité du projet à moyen terme.

Le vestiaire du RCSA pas très chaud ?

Autre point sensible : le vestiaire strasbourgeois, qui ne serait pas très chaud pour accueillir Vaz. En cause, son attitude lors de la victoire de l’OM à la Meinau le 26 septembre dernier (2-1). Entré en jeu à la place de Facundo Medina à la 85e minute, l’attaquant marseillais avait eu des mots avec ses adversaires et s’était montré provocateur après le but victorieux d’Amir Murillo dans le temps additionnel. Un épisode qui a laissé des traces. Enfin, et c’est sans doute l’élément clé : Robinio Vaz n’a pas totalement fermé la porte à l’OM. Loin de là. Malgré sa situation actuelle, le joueur de 18 ans continue de réfléchir à une possible continuité à Marseille, où il a noué de l’attachement.

Bastien Aubert

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot