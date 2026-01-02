Revue de presse : Thomasson fixé à Lens, la priorité de Beye à Rennes s’envole, Clauss et 2 autres départs à Nice ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Strasbourg : un premier nom pour l’après-Rosenior

Liam Rosenior étant le grandissime favori pour succéder à Enzo Maresca sur le banc de Chelsea, le RC Strasbourg s’active pour trouver un nouveau coach et ciblerait Eric Ramsay, d’après la presse britannique. Âgé de seulement 33 ans, l’actuel entraîneur de Minnesota United serait envisagé pour remplacer Liam Rosenior. De son côté, Pierre Ménès a clarifié sa position sur le sujet : « Dans l’attente de la décision de blueco pour le départ de Rosenior à Chelsea. Soyons bien clair si tel devait être le cas ça serait un énorme manque de respect pour Strasbourg et la confirmation des pires méfaits de la multipropriété. »

AJ Auxerre : Louchet (OGC Nice) dans le viseur

L’AJ Auxerre aurait décidé de réactiver la piste menant au milieu de terrain niçois, Tom Louchet. C’est une information qui vient du journaliste Romain Molina, qui affirme que le club bourguignon surveille de très près la situation du joueur de 22 ans à l’approche du mercato hivernal. Pour l’OGC Nice, l’intérêt persistant de l’AJ Auxerre pourrait donc s’apparenter à une aubaine inespérée pour exfiltrer un élément devenu indésirable. Reste à savoir ce qu’en dit Claude Puel, successeur de Franck Haise sur le banc des Aiglons.

Paris FC : les ultras interdits contre le PSG

Dimanche soir, le Parc des Princes accueillera un événement inédit depuis 47 ans : un derby parisien entre le PSG et le PFC en championnat. À 20h45, les deux clubs de la capitale s’affronteront devant un parcage visiteurs limité à 1 000 supporters du PFC, dont la plupart seront des spectateurs « lambdas » après que les billets à 10 euros se soient rapidement envolés. Ce match se déroulera dans un contexte particulier pour le Paris FC, dont les ultras Lutetia sont suspendus de déplacement suite à une altercation survenue le 7 décembre dernier, tandis que le petit groupe Old Clan sera présent à titre individuel avec un tambour et deux drapeaux, sans bâches ni regroupement officiel.

FC Metz : Dos Santos grièvement blessé dans un bar

Le jeune joueur du FC Metz Tahirys dos Santos, 19 ans, a été grièvement blessé dans l’incendie survenu dans un bar de la station suisse de Crans-Montana dans la nuit du Nouvel An, qui a fait plus de 40 morts et une centaine de blessés. Le défenseur polyvalent, stagiaire au club, a été transféré en Allemagne pour recevoir des soins après avoir été gravement brûlé alors qu’il passait quelques jours de vacances en montagne avec des amis.

OGC Nice : Clauss vise toujours un départ

À défaut d’insuffler de l’argent en transferts, L’Équipe indique qu’Ineos, propriétaire de l’OGC Nice, a fait une rallonge de sa masse salariale afin de faciliter des arrivées en prêt sans option d’achat, comme celle de Wahi (50 % du salaire pris en charge), avant peut-être Amir Richardson (Fiorentina) et Ben Davies (Tottenham). Dans le sens inverse, le quotidien sportif précise qu’il faudra trouver une solution de sortie à Jonathan Clauss, qui n’a pas brillé après son départ avorté à Leverkusen, en août, tandis que Morgan Sanson et Tom Louchet devraient rebondir ailleurs que sur la Côte d’Azur.

Toulouse FC : Methalie sur le billard

Dayann Methalie a subi une petite intervention à un genou pendant la trêve. Le jeune défenseur toulousain (19 ans), qui était suspendu face au RC Lens, sera absent plusieurs semaines. Pour la réception du leader lensois, ce vendredi (20h45) en 17e journée de Ligue 1, les Violets pourront en revanche compter sur le retour de Rasmus Nicolaisen. Souffrant du dos, le capitaine toulousain avait été ménagé en Coupe de France (2-1 contre Lyon-la-Duchère, N3, le 20 décembre). Francis Abu (genou), absent jusqu’en fin de saison, poursuit de son côté son travail de reprise.

RC Lens : Thomasson vers le Moyen Orient ?

Adrien Thomasson, en fin de contrat en juin prochain, ne devrait pas prolonger au RC Lens. « Adri ne prolonge jamais hormis à Strasbourg durant le Covid où il n’avait rien, indique l’insider Bouchaïb Hailoui sur X. Départ au Moyent Orient et il a bien raison. »

Stade Rennais : Santos plutôt au RC Strasbourg ?

Si le Stade Rennais semble viser Andryi Santos au mercato, un départ ne semble pas à l’étude du côté de Chelsea, où Enzo Marecas vient d’être débarqué sur le banc. Si départ en Ligue 1 il devait y avoir, ce serait plutôt du côté du RC Strasbourg. « Impossible c’est un joueur à 45 millions minimum, indique l’insider Bouchaïb Hailoui sur X. Si Chelsea le prête ce sera à Strasbourg. Le joueur adore le Racing. »