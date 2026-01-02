À LA UNE DU 2 JAN 2026
[15:00]ASSE : Horneland annonce ses objectifs pour le Mercato !
[14:30]OM Mercato : Benatia anticipe déjà l’après Balerdi… direction l’Italie
[14:00]OL Mercato : Malick Fofana sur le départ, son remplaçant déjà identifié !  
[13:30]FC Barcelone Mercato : Yamal accélère un départ, l’OM dans la boucle ?
[13:03]ASSE : Horneland annonce un gros coup dur au Mans ! 
[12:56]Stade Rennais : du beau monde avant le LOSC, un Rennais frappe fort avec Beye !
[12:45]PSG, FC Barcelone : la petite phrase qui en dit long sur l’avenir de Luis Enrique 
[12:31]FC Barcelone Mercato : Wahi et l’OGC Nice torpillent l’après Lewandowski ! 
[12:22]OL : pluie de bonnes nouvelles avant Monaco ! 
[12:16]OM Mercato – INFO BUT! : un cador de Ligue 1 drague Robinio Vaz mais…
FC Barcelone Mercato : Wahi et l’OGC Nice torpillent l’après Lewandowski ! 

Par Bastien Aubert - 2 Jan 2026, 12:31
Elye Wahi (OGC Nice)
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

À la recherche d’un attaquant pour remplacer Elye Wahi, prêté à l’OGC Nice, l’Eintracht Francfort a ouvert plusieurs pistes dont celle menant au favori pour remplacer Robert Lewandowsi au FC Barcelone. 

Alors que le FC Barcelone cherche encore son successeur pour Robert Lewandowski, l’Eintracht Francfort voit déjà sa piste prioritaire menacée par l’OGC Nice. À la recherche d’un attaquant pour remplacer Elye Wahi, prêté sur la Côte d’Azur, L’Équipe annonce que le club allemand a identifié Karl Etta Eyong, l’avant-centre camerounais de Levante, comme un candidat idéal pour cet hiver.

Auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 16 matches de Liga cette saison entre Villarreal et Levante, Eyong brille également avec sa sélection lors de la CAN, ayant inscrit le but de la victoire face au Gabon (1-0). Son profil attire l’attention de plusieurs clubs européens, et Francfort voulait devancer la concurrence. 

L’attaquant de 22 ans, sous contrat avec Levante jusqu’en 2029, représentait un choix stratégique pour le FC Barcelone l’été prochain. Mais le prêt de Wahi à Nice et l’intérêt affiché par Francfort pourrait tout changer cet hiver. 

FC BarceloneOGC Nice

