Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

À la recherche d’un attaquant pour remplacer Elye Wahi, prêté à l’OGC Nice, l’Eintracht Francfort a ouvert plusieurs pistes dont celle menant au favori pour remplacer Robert Lewandowsi au FC Barcelone.

Alors que le FC Barcelone cherche encore son successeur pour Robert Lewandowski, l’Eintracht Francfort voit déjà sa piste prioritaire menacée par l’OGC Nice. À la recherche d’un attaquant pour remplacer Elye Wahi, prêté sur la Côte d’Azur, L’Équipe annonce que le club allemand a identifié Karl Etta Eyong, l’avant-centre camerounais de Levante, comme un candidat idéal pour cet hiver.

Auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 16 matches de Liga cette saison entre Villarreal et Levante, Eyong brille également avec sa sélection lors de la CAN, ayant inscrit le but de la victoire face au Gabon (1-0). Son profil attire l’attention de plusieurs clubs européens, et Francfort voulait devancer la concurrence.

L’attaquant de 22 ans, sous contrat avec Levante jusqu’en 2029, représentait un choix stratégique pour le FC Barcelone l’été prochain. Mais le prêt de Wahi à Nice et l’intérêt affiché par Francfort pourrait tout changer cet hiver.