À la veille du déplacement à Monaco (17h), l’OL peut se présenter avec un groupe quasiment au complet.

L’année 2026 commence bien à l’OL.

Seuls trois absents sont à signaler pour ce choc face à l’ASM : Malick Fofana, Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté. Pour le reste, Lyon a répondu présent à l’entraînement du jour, avec une bonne nouvelle de taille en défense : Clinton Mata est bien opérationnel et apte pour ce rendez-vous important. Un retour précieux tant son leadership et sa polyvalence pèsent dans l’équilibre lyonnais, notamment dans un match où l’intensité et la solidité défensive seront déterminantes.

Autre point à noter, la présence d’Endrick. Le jeune Brésilien n’est pas encore qualifié pour disputer la rencontre, mais il est bel et bien avec ses coéquipiers, en forme et déjà pleinement intégré à la dynamique collective. Un signal fort envoyé par le staff, qui compte clairement sur lui pour la suite de la saison.

Côté onze de départ, Paulo Fonseca devrait s’appuyer sur une composition équilibrée, mêlant expérience et jeunesse. Dans les cages, Greif est pressenti pour débuter. La défense devrait être composée d’Ainsley Maitland-Niles, Mata, Kluivert et Tagliafico, même si la présence d’Abner reste une option selon les dernières confirmations. Au milieu, le duo Morton – Tessmann est attendu pour sécuriser l’axe et alimenter les offensifs. Plus haut, Sulc, Tolisso et Alex Moreira devraient accompagner Satriano en pointe, avec pour mission de faire mal à une défense monégasque parfois friable. Avec un groupe presque au complet, un Mata de retour et des solutions à tous les postes, l’OL se présente à Monaco avec de vraies ambitions.