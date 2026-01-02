À LA UNE DU 2 JAN 2026
[15:00]ASSE : Horneland annonce ses objectifs pour le Mercato !
[14:30]OM Mercato : Benatia anticipe déjà l’après Balerdi… direction l’Italie
[14:00]OL Mercato : Malick Fofana sur le départ, son remplaçant déjà identifié !  
[13:30]FC Barcelone Mercato : Yamal accélère un départ, l’OM dans la boucle ?
[13:03]ASSE : Horneland annonce un gros coup dur au Mans ! 
[12:56]Stade Rennais : du beau monde avant le LOSC, un Rennais frappe fort avec Beye !
[12:45]PSG, FC Barcelone : la petite phrase qui en dit long sur l’avenir de Luis Enrique 
[12:31]FC Barcelone Mercato : Wahi et l’OGC Nice torpillent l’après Lewandowski ! 
[12:22]OL : pluie de bonnes nouvelles avant Monaco ! 
[12:16]OM Mercato – INFO BUT! : un cador de Ligue 1 drague Robinio Vaz mais…
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL : pluie de bonnes nouvelles avant Monaco ! 

Par Bastien Aubert - 2 Jan 2026, 12:22
💬 Commenter
Paulo Fonseca (OL)
Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite

À la veille du déplacement à Monaco (17h), l’OL peut se présenter avec un groupe quasiment au complet.
L’année 2026 commence bien à l’OL.

Seuls trois absents sont à signaler pour ce choc face à l’ASM : Malick Fofana, Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté. Pour le reste, Lyon a répondu présent à l’entraînement du jour, avec une bonne nouvelle de taille en défense : Clinton Mata est bien opérationnel et apte pour ce rendez-vous important. Un retour précieux tant son leadership et sa polyvalence pèsent dans l’équilibre lyonnais, notamment dans un match où l’intensité et la solidité défensive seront déterminantes.

Autre point à noter, la présence d’Endrick. Le jeune Brésilien n’est pas encore qualifié pour disputer la rencontre, mais il est bel et bien avec ses coéquipiers, en forme et déjà pleinement intégré à la dynamique collective. Un signal fort envoyé par le staff, qui compte clairement sur lui pour la suite de la saison.

Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite

Côté onze de départ, Paulo Fonseca devrait s’appuyer sur une composition équilibrée, mêlant expérience et jeunesse. Dans les cages, Greif est pressenti pour débuter. La défense devrait être composée d’Ainsley Maitland-Niles, Mata, Kluivert et Tagliafico, même si la présence d’Abner reste une option selon les dernières confirmations. Au milieu, le duo Morton – Tessmann est attendu pour sécuriser l’axe et alimenter les offensifs. Plus haut, Sulc, Tolisso et Alex Moreira devraient accompagner Satriano en pointe, avec pour mission de faire mal à une défense monégasque parfois friable. Avec un groupe presque au complet, un Mata de retour et des solutions à tous les postes, l’OL se présente à Monaco avec de vraies ambitions. 

AS MonacoOL

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : AS Monaco, OL