L’OL respire : à peine trois jours après l’élimination de l’Angola à la CAN, Clinton Mata foule déjà la pelouse du centre d’entraînement de Décines. Le vétéran de 33 ans, précieux pour son expérience et sa solidité, offre une bouffée d’air bienvenue alors que le secteur défensif lyonnais est miné par les absences.

La tradition voudrait qu’un international, après un tournoi aussi éprouvant que la CAN, bénéficie de quelques jours de repos. Mais ce mois de janvier bouscule tous les codes : éliminée par l’Égypte dès le premier tour, l’Angola de Clinton Mata a libéré son latéral, qui n’a pas tardé à faire ses valises pour Lyon. Sa reprise, actée trois jours à peine après la triste sortie de son pays, témoigne autant de la détermination du joueur que de la situation urgente à l’OL.

Pourquoi Clinton Mata a repris si vite avec l’OL

Ce retour précipité n’a rien d’un hasard. Le calendrier, déjà serré par la CAN, et la cascade de blessures dans l’axe lyonnais n’ont laissé aucune marge à Pierre Sage pour gérer autrement ses forces. À 33 ans, Clinton Mata n’a pas eu droit au moindre répit. Son implication immédiate, rare à ce niveau, offre au staff une solution précieuse. Un geste fort alors que l’équipe n’a guère de marge d’erreur avant le choc à venir.

OL : une défense décimée, Mata en solution d’urgence ?

L’état de la défense lyonnaise pousse à l’urgence. Plusieurs centraux font défaut, contraignant les Gones à s’appuyer immédiatement sur Mata, qui n’a pas vraiment le luxe d’être progressivement réintégré. Le contexte rappelle à quel point chaque cadre compte dans la saison des Lyonnais, en quête de stabilité et de points. Les supporters savent combien la présence d’un joueur aussi expérimenté est vitale en pareil contexte.

Un Monaco diminué pour le choc de Ligue 1

La tâche qui attend l’OL n’en reste pas moins corsée : le déplacement à Monaco s’annonce comme un véritable test. Mais l’adversaire du week-end compose aussi avec des absences majeures, notamment dans son entrejeu et sur les ailes. Parmi les défections, on note :

Takumi Minamino

Denis Zakaria

Krépin Diatta

Mohamed Camara

Paul Pogba

La blessure de Minamino, déjà capitale pour l’ASM, pèse lourd sur l’équilibre offensif, comme en témoigne son indisponibilité prolongée. De quoi laisser l’OL entrevoir l’exploit, même si les débats s’annoncent rugueux. Le retour-express de Clinton Mata pourrait bien peser dès cette première affiche. Dans une équipe sous pression, où chaque détail compte, sa fraîcheur mentale et son expérience du haut niveau seront des atouts déterminants sur le Rocher. L’heure est à la mobilisation, avec un Lyon qui n’a plus le temps d’attendre.