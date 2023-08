OM : une recrue phare de Tudor écartée du onze de Marcelino et vendue cet été ?

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

L’OM prépare encore des surprises au mercato. Si le club phocéen a déjà recruté pas moins de six recrues cet été, le marché anglais n’a pas encore réellement bougé et pourrait frémir dans la dernière quinzaine d’août. En attendant, Marcelino a d’ores et déjà diffusé ses principes de jeu, installé son système (en 4-2-3-1) et dessiné l’équipe qui pourrait débuter la saison, où les recrues auront une place de choix. Pour le dernier match de préparation de l’été, face au Bayer Leverkusen (20h35), on devrait ainsi assister à la mise en retrait de Chancel Mbemba.

15 M€ au plus offrant pour Mbemba ?

« Isaak Touré devrait rester pour faire partie de la rotation en défense centrale où Chancel Mbemba n’est plus certain d’être titulaire », glisse L’Équipe qui a carrément sorti (!) le roc recruté par Igor Tudor l’été dernier de l’équipe type de l’OM dans une défense composée de Jonathan Clauss, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi et Renan Lodi. Ces dernières heures, l’insider Marwad Belkacem laissait entendre que ce l'OM écouterait les propositions autour de 15 millions d'euros pour Mbemba...

On confirme bien l'information les copains, on rajoutera aussi que l'OM écoutera les propositions autour de 15 millions d'euros pour Chancel. — MB (@MarwanBelkacem) July 31, 2023

Podcast Men's Up Life