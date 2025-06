Pogba aujourd’hui à Monaco, un départ au Stade Rennais, une victoire pour les Girondins

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Pogba aujourd’hui à La Turbie, Milinkovic-Savic également sur les tablettes

Selon RMC, Paul Pogba pourrait débarquer dès ce mardi à Monaco, avec qui il va s’engager. Le milieu de 32 ans est sans club depuis sa rupture de contrat avec la Juventus l’hiver dernier. Et il a très peu joué depuis trois ans, entre ses blessures et sa longue suspension.

En plus d’André Onana (Manchester United), l’ASM aurait coché le nom de Vanja Milinkovic-Savic (28 ans) pour le poste de gardien. Le Serbe, qui évolue au Torino, est également dans le viseur du Napoli et de clubs anglais. Il vaudrait entre 18 et 20 M€.

LOSC : la Juventus veut toujours David

Libre depuis la fin de son contrat avec le LOSC, Jonathan David ne s’est toujours pas engagé avec un nouveau club. Mais Ekrem Konur et d’autres spécialistes des transferts annoncent que la Juventus Turin, via son nouveau directeur général, Damien Comolli, va revenir à la charge pour l’attaquant canadien. Celui-ci était dans le viseur du Napoli mais les champions d’Italie ont fait de Darwin Nunez (Liverpool) leur priorité.

Stade Rennais : Gronbaek prêté au Genoa

Foot Mercato a annoncé hier que le Stade Rennais et le Genoa étaient parvenus à un accord pour le prêt avec option d’achat de 10,5 M€ d’Albert Gronbaek. Recruté l’été dernier, le milieu offensif danois ne s’est pas imposé en Bretagne et a été prêté dès le mois de janvier à Southampton.

Le Havre : il y aura du changement avec Blue Crow

Ce mardi, les dirigeants du HAC sont à Paris pour être auditionnés par la DNCG. Ils sont accompagnés de responsables de Blue Crow, qui devrait devenir le nouveau propriétaire du club. L’Equipe explique dans son audition du jour que la vente est très avancée mais pas encore définitivement actée. Et que même si une très grande confidentialité l’entoure, il devrait y avoir du changement une fois la passation effectuée, notamment au niveau du management.

SCO d’Angers : Aholou quitte le club

Le SCO a annoncé en ce mardi matin qu’il avait résilié le contrat de Jean-Eudes Aholou. Arrivé l’été dernier, le milieu franco-ivoirien de 31 ans avait encore une année de contrat.

Toulouse FC : Hamulic n’ira pas en Ecosse, Sidibé prolonge

Flop du recrutement toulousain, Said Hamulic, qui avait coûté 2 M€ en janvier 2023, a enchaîné les prêts (Vitesse Arnhem, Lokomotiv Moscou, Widzew Lodz) sans briller. Le TFC, qui ne compte pas sur lui pour 2025-26, espérait le prêter à Dundee United, avec qui un accord était tombé. Mais alors que le Bosniaque de 24 ans était attendu en Ecosse, il a renoncé au dernier moment à faire le voyage, selon le Daily Record. Le deal devrait tomber à l’eau, au grand étonnement des dirigeants des deux clubs !

Par ailleurs, Djibril Sidibé, arrivé la saison passée, a activé la clause de son contrat qui lui permettait de prolonger pour une saison. Le défenseur de 32 ans a hésité après le départ de Damien Comolli mais il a finalement décidé de rester.

Girondins : le plan de continuation validé par le tribunal de commerce

Bonne nouvelle pour les Girondins : le tribunal de commerce de Bordeaux a validé le plan de continuation mis en place par Gérard Lopez, qui prévoit un échelonnement de la dette sur plusieurs années et l’abandon de plusieurs créances. Le FCGB espère désormais franchir sans encombre l’obstacle de la DNCG, qui l’auditionne ce matin. Hier lundi, Gérard Lopez a été aperçu à… Monaco ! Un supporter l’a pris en photo en train de sortir de son bolide en Principauté. Une photo qui, évidemment, a mis en furie les supporters aquitains, qui espéraient le voir un peu plus occupé du côté de Bordeaux…