PSG Mercato : fin de la piste Rodrigo Mora (FC Porto) ?

Brillant lors du Mondial des Clubs, dont le FC Porto s’est fait éliminer, le jeune milieu offensif Rodrigo Mora devrait rester au moins une saison de plus chez les Dragons malgré l’intérêt du PSG.

🟥 Rumeur

Cette nuit, le FC Porto a terminé sa campagne de Mondial des Clubs par un nul complètement fou contre Al Ahly (4-4). Un match au cours duquel la pépite Rodrigo Mora a inscrit le premier but des siens, en égalisant à 1-1 au cœur de la première période. Cela n’a pas suffit pour lancer son équipe vers une première victoire dans la compétition, qui n’aurait de toute façon pas suffi pour se qualifier. Le FC Porto sort tête basse du Mondial des Clubs et referme ainsi une saison 2024-25 bien tristounette, avec aucun titre en poche et la sensation d’être aujourd’hui très loin des deux clubs de Lisbonne.

Porto veut le conserver au moins un an

En pleine crise financière depuis qu’André Villas-Boas a accédé à la présidence il y a un an, le FC Porto n’a pas pour autant mis en veilleuse ses ambitions. Pour preuve, il annonce vouloir conserver Rodrigo Mora, que le PSG et d’autres grands clubs européens s’arrachent pourtant. Le milieu offensif de 18 ans pourrait pourtant déjà être vendu pour plus de 50 M€, ce qui résoudrait une partie des problèmes financiers. Mais le FCP, qui a prolongé son joueur jusqu’en 2030 à la mi-mai, veut repartir avec lui la saison prochaine.

Nicolo Schira, qui relaie l’information, explique que Porto a repoussé des offres de clubs espagnols, italiens et anglais pour Mora. Pas de PSG, donc, qui est pourtant bel et bien intéressé car Luis Campos connaît parfaitement le championnat portugais. C’est donc partie remise entre le club de la capitale et l’un des jeunes milieux offensifs les plus excitants du moment !

« Le coup d’œil de But FC »

« C’est une bonne chose que le FC Porto veuille conserver Rodrigo Mora, afin de lui permettre de continuer de progresser dans un contexte qu’il connaît bien. Mais il ne fait aucun doute que l’an prochain ou dans quelques années, le milieu offensif évoluera dans un très grand club. »