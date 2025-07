Pour l’ancien attaquant de l’OM Djibril Cissé, les supporters du PSG ne devraient pas se moquer de Kylian Mbappé car celui-ci leur a beaucoup apporté pendant ses sept années au club.

S’il y a une chose à laquelle personne ne s’attendait l’été dernier, c’est que le PSG vivrait une saison historique aux dépends de Kylian Mbappé. L’attaquant venait de signer au Real Madrid après sept années de vaine tentative de conquête de la Champions League. La saison où il part, le PSG parvient enfin à ses fins et, cerise sur le gâteau, cartonne le Real (4-0) en demi-finales du Mondial des Clubs ! Cela a valu au natif de Bondy de vives moqueries de la part des supporters parisiens. Moqueries que Djibril Cissé a condamné dans l’émission The Bridge.

« Ce que Kylian a fait pour le PSG, c’est grand »

« Il faut savourer la victoire plutôt que de dire « Kylian n’était pas là, on a gagné » et essayer de le narguer. Une Ligue des champions est un travail de longue haleine. Marquinhos a remercié Thiago Silva, Zlatan (Ibrahimovic). Tous ces gens ont fait que Paris a pris de l’ampleur. Ça intéresse les joueurs de venir. Kylian en fait partie. Il a fait une Jean-Pierre Papin (à Marseille). Il y a les supporters et les supporters un peu plus intelligents qui font abstraction de tout ça et qui laisseront Kylian tranquille. Ce que Kylian a fait pour le PSG, c’est grand. Il faut respecter ça. »

En 1993, Jean-Pierre Papin était à l’AC Milan lors de la finale de Munich, qui a vu l’OM remporter la première Champions League française de l’histoire. Trente-deux ans plus tard, Kylian Mbappé n’a pas vécu un destin aussi dur mais il a quand même dû souffrir. Beau joueur, il a pourtant félicité le PSG juste après son sacre en C1…