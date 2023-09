PSG : la véritable raison pour laquelle Paris laisse filer Kang-In Lee

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si le PSG a été plus que gentil avec Kang-In Lee en acceptant de libérer le Sud-Coréen pour les Jeux Asiatiques du 23 septembre au 8 octobre, le geste francilien n’est pas totalement désintéressé… et pas seulement pour envoyer un message à Kylian Mbappé en vue des JO 2024 ou pour préserver son business en Corée du Sud. La fiche du PSG sur But! Football Club Kang-In Lee exempté de service militaire obligatoire ? En effet, comme le révèle AS, Paris a aussi misé sur un cadeau à venir à Kang-In Lee s’il venait à remporter la compétition qui se déroule en Chine. En effet, alors que l’ancien de Majorque (22 ans) doit encore effectuer son service militaire obligatoire de 21 mois, la victoire dans une compétition asiatique offre la possibilité d’une grâce. En effet, parce qu’il avait remporté la médaille d’or avec la Corée lors des JA de 2019, Heung-Min Son (Tottenham) avait vu son obligation militaire réduite au strict minimal de trois semaines. Le PSG trouve donc aussi son intérêt à ce que la Corée du Sud dispose de son équipe la plus performante… Podcast Men's Up Life Pour résumer Le PSG n’a pas franchement négocié avec la Corée du Sud au moment de lâcher Kang-In Lee pour les Jeux Asiatiques. La raison est simple : cela peut permettre à Paris de s'éviter 21 mois de service militaire pour l'ancien de Majorque.

Alexandre Corboz

Rédacteur