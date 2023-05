PSG : le CUP se défend pour Neymar !

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Le PSG fonce tout droit vers une belle crise extrasportive. Hier soir, des supporteurs parisiens se sont positionnés devant la maison de Neymar pour réclamer son départ. Une scène qui a fait le tour du monde en plus de l’affaire avec Lionel Messi. Romain Mabille, président du CUP, explique que ce n’est pas son groupe à l’origine de cet évènement.

« Je ne cautionne pas ce qui s’est passé. Ce n’est pas une action du CUP. Le groupe ne revendique pas ceci, et n’est pas à l’origine de tout ça. C’était évitable, c’est sûr et certain. Aller en bas de chez lui, ce n’est pas la meilleure des idées. Cela décrédibilise l’action que le CUP a mise en place juste avant au siège du club ».

« On demande à tout le monde ne pas tomber dans la violence, on veut faire passer des vrais messages et cela gâche tout une demi-heure après. À titre personnel je regrette ce qu’il s’est passé. Je suis désolé que les gens ne retiennent que ceci », a-t-il commenté pour Le Parisien.

Neymar tout de même dans le viseur

Cependant, le départ de l’international brésilien du PSG est toujours espéré, « Les insultes proférées à son encontre sont juste un ras-le-bol général mais notre message va bien au-delà de ça. Messi va partir et on veut juste faire comprendre à Neymar que ça serait bien qu’il quitte le club aussi. On ne veut pas faire de mal à Neymar, on veut juste qu’il fasse le reste de sa carrière loin de Paris », a expliqué le président du CUP. Le message est passé…