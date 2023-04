PSG, OGC Nice : la presse niçoise continue d'enfoncer Galtier, Digard fait une mise au point

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Dans l'oeil du cyclone après la publication d'un mail de Julien Fournier (ex-DG de Nice) à Ineos l'accusant de racisme, Christophe Galtier a vu quelques soutiens sortir du bois dans ses anciens clubs et notamment du côté du LOSC et de l'ASSE. Mais pour ce qui est de la « compassion », ce n'est pas à Nice qu'il faut la chercher. Alors que le club s'est fendu d'un communiqué sec se refusant à davantage de commentaires, Nice-Matin a visiblement eu quelques billes pour frapper sur l'actuel coach du PSG et corroborer certains points du mail. Galtier accusé d'être très à droite... D'après eux, Christophe Galtier se serait fâché avec Julien Fournier quand ce dernier lui a proposé les services de Pablo Rosario, un joueur de confession musulmane. Le média fait aussi état de « menaces » du coach à Hicham Boudaoui pour le pousser à casser le jeûne du ramadan l'an dernier. Menaces auxquelles l'Algérien avait résisté... sans être puni. Nice-Matin va même plus loin en présageant du courant politique de Christophe Galtier, lui qui avait déclaré à Emmanuel Macron qu'il était son « premier supporter » au moment de la finale de Coupe de France. « ll semblait pourtant pencher d’un autre côté tout au long de la semaine du premier tour présidentiel », glisse un ancien collaborateur visiblement remonté. … Digard promet que la « vérité éclatera mais pas aujourd'hui » Toujours dans la même veine, une source anonyme a assuré que la brouille entre Galtier et Digard avait aussi des considérations religieuses. « Galette » aurait en effet tenu des « propos violents envers lui, sa barbe et son appartenance religieuse la saison dernière, le conduisant à déposer sa lettre de démission dans le bureau de Julien Fournier ». Lancé en conférence de presse à la veille du match de Bâle sur l'épineux sujet Galtier, Didier Digard n'a pas voulu en dire davantage : « Vous avez constaté qu’il y a 2 versions qui s’affrontent. La vérité éclatera mais pas aujourd’hui. Le club a communiqué. On n’a rien a ajouter ».

Pour résumer Si Christophe Galtier voit des soutiens apparaître du côté du LOSC et de l'ASSE, le coach du PSG ne peut pas vraiment compter sur son précédent club de l'OGC Nice où on continue de l'enfoncer sous couvert de l'anonymat...

Alexandre Corboz

Rédacteur

