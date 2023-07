PSG : Wanda Nara hospitalisée d'urgence !

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler des courbes affolantes de Wanda Nara, de ses photos provocantes sur Instagram ou de son histoire tourmentée avec Mauro Icardi. L'Argentine n'a rien posté sur les réseaux sociaux depuis 24 heures. Et pour cause, elle était hospitalisée ! De fortes douleurs stomachales l'ont obligée à se rendre à l'hôpital le plus proche pour des examens qui n'ont rien révélé de grave.

Elle va pouvoir son activité de présentatrice

Après une journée, elle a pu prendre le chemin du domicile familial et poursuivre les vacances avec Mauro Icardi et leurs enfants. Vacances qui vont bientôt toucher à leur fin car l'attaquant va reprendre l'entraînement avec Galatasaray, où il est en passe d'être recruté définitivement après un prêt très réussi en 2022-23. Wanda Nara, elle, restera au pays pour y poursuivre sa carrière de présentatrice d'émissions télé, qui lui a valu le prix Martin Fierro de la révélation de l'année suite à sa performance sur l'équivalent de Top Chef en Argentine.

#WandaNara 🔴Preocupación por la salud de la conductora de #MasterChef



Este jueves la empresaria recibió el alta médica, tras ser internada el miércoles por la noche en el Sanatorio Los Arcos con fuertes dolores estomacales. Aguardará los resultados de los estudios en su casa pic.twitter.com/2sNWtGWk1P — Canal 12 (@Canal12web) July 14, 2023

