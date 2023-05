PSG, FC Barcelone - Mercato : Paris accuse le clan Messi de mentir !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Ce mercredi, le journaliste italien, Fabrizio Romano, a annoncé que le père de Lionel Messi, Jorge Messi, aurait indiqué au PSG la décision de son fils de partir il y a environ un mois, soit juste après l'élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich.

Le PSG dément cette information !

Mais ce vendredi, le club de la capitale a démenti cette version à nos confrères du Parisien, laissant donc entendre que le champion du monde argentin n'aurait jamais dit non au PSG pour une éventuelle prolongation et que son clan aurait menti. Quoi qu'il arrive, il est donc difficile de démêler le vrai du faux dans ce feuilleton, qui n'est pas près de toucher à sa fin.

Messi n’avait pas dit non au PSG

Pour résumer Alors que le clan de Lionel Messi a affirmé à plusieurs médias et journalistes qu’il a informé il y a un mois le Paris Saint-Germain que la star argentine ne prolongerait pas, le club de la capitale a démenti cette version.

