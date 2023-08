PSG - Mercato : Campos a eu gain de cause face à al-Khelaïfi et fonce sur un buteur à 80 M€

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

De très nombreux noms d'attaquant ont circulé du côté du PSG depuis l'ouverture du marché des transferts. La certitude, c'est que le club de la capitale veut se doter d'une pointure pour la prochaine saison et est prêt à mettre le prix. Les deux plus haut dirigeants du club ne sont pas d'accord sur l'identité de l'heureux élu. Nasser al-Khelaïfi préfèrerait Randal Kolo Muani alors que Luis Campos privilégie Gonçalo Ramos. Le Qatari a pris contact avec l'entourage du Français mais son responsable du recrutement est allé bien plus loin...

Le Benfica veut 80 M€

Selon RMC, Campos s'est mis d'accord avec Ramos (22 ans), qui est représenté par Jorge Mendes, pour un futur contrat. Il lui reste désormais à trouver un terrain d'entente avec le Benfica. Les dirigeants des champions du Portugal réclament 80 M€ pour leur pépite, qui a explosé la saison passée après le départ de Darwin Nunez pour Liverpool. Les Aigles ont prouvé leur savoir-faire en matière de vente, eux qui ont vendu Enzo Fernandez pour 120 M€ à Chelsea en janvier. Campos ne devrait pas avoir d'autre choix que d'accepter à leurs demandes...

🚨 Selon nos informations, le PSG a accéléré pour l'attaquant Gonçalo Ramos.



🇵🇹 Benfica souhaite récupérer autour de 80 millions d'euros bonus inclus. — RMC Sport (@RMCsport) August 2, 2023

