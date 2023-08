PSG - Mercato : Luis Enrique a flashé sur deux jeunes, Kylian Mbappé est aux anges !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

L'Equipe a fait le point sur la situation des Titis du PSG et leur avenir immédiat. Plusieurs départs sont à prévoir. L'attaquant Ilyes Housni intéresse des clubs allemands, tout comme le défenseur Timothée Pembélé. Ismaël Gharbi devrait être prêté en France ou au Portugal tout comme Noha Lemina. Un club de L1 s'est positionné récemment.

Lemina vers un prêt en L1, Nhaga va rester

Le jeune gardien Mathyas Randriamamy (20 ans) pourrait s'envoler pour un club de D2 chypriote. Moutanabi Bodiang, Kenny Nagera et Vimoj Muntu Wa Mungu pourraient être transférés ou libérés. Muntu Wa Mungu a des pistes en Ligue 2 (Rodez), en Belgique (La Gantoise) et aux Pays-Bas (Volendam). Nehemiah Fernandez-Veliz a aussi des pistes en L2. Quant à Ethan Mbappé, il devrait intégrer l'entraînement des pros et aller jouer avec les U19 le week-end. Idem pour le latéral gaucher Serif Nhaga.

