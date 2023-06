PSG - Mercato : le clan Mbappé et le Real Madrid s'accordent sur un scénario

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Mercredi soir, le média anglais The Athletic a publié un article sur l'été agité qui attendait le Real Madrid pour le poste d'attaquant. Il a bien évidemment été longuement question de Kylian Mbappé. Le Français est la cible principale de Florentino Pérez, qui rêve de le recruter depuis au moins cinq ans. Le président merengue pense qu'il a un bon coup à jouer vu la colère qui s'est saisie des Qataris après que Mbappé a annoncé qu'il n'actionnerait sa clause pour prolonger jusqu'en 2025. Seulement, les autres dirigeants du Real ne sont pas aussi confiants que Pérez.

Une prolongation avec une assurance d'un départ ?

The Athletic assure que de plus en plus de voix au sein du Real Madrid essayent de convaincre Florentino Pérez d'abandonner cette piste pour cette année afin de se concentrer sur le recrutement d'un autre attaquant. Même Kylian Mbappé et son clan auraient compris que le PSG ne laissera pas partir son joyau. L'idée d'une prolongation ferait son chemin, à condition que le natif de Bondy ait l'assurance de pouvoir partir en 2024 moyennant une indemnité raisonnable.

La fiche de Kylian Mbappé

🚨 Les dirigeants du Real Madrid, et le camp de Mbappé considèrent qu'un transfert cet été est un “scénario improbable.”

Le PSG de son côté est déterminé à ne PAS le perdre gratuitement en 2024 !

Au club, on n'exclut pas non plus la possibilité que Mbappé renforce ses positions… pic.twitter.com/C0eq9yoZcc — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 28, 2023

