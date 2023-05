PSG – Mercato : Luis Campos vise une pépite allemande

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Noah Darvich, ce nom ne vous parle peut-être pas encore, mais à 16 ans, il est d’ores et déjà placé parmi les plus grands espoirs de l’Allemagne. Actuellement en lice avec son pays à l’Euro U17, le jeune milieu a délivré une passe décisive et inscrit un but pour son premier match dans la compétition face au Portugal. Pisté par plusieurs cadors européens Alors que plusieurs grands clubs européens sont déjà sur la piste de l’espoir allemand, à l’image du Bayern Munich et d’Arsenal, Luis Campos souhaiterait lui aussi faire enfiler la tunique parisienne à Noah Darvich. Culture PSG confirme d'ailleurs l’intérêt de ces trois clubs pour l’international U17 allemand. Il est important de savoir que le gaucher a déjà une petite histoire avec la France, puisque son père est franco-irakien. L’occasion pour lui de faire face à son destin, puisqu’il affrontera la France ce soir.

Pour résumer En anticipant vers le futur, le PSG fait un travail qui a souvent pêché au club depuis quelques années. C'est un travail intéressant, mais non sans risque, puisqu'il faut aussi veiller à ne pas boucher les jeunes du centre de formation.

Louis Leymarie

Rédacteur