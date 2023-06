PSG - Mercato : Mbappé lâche ses vérités sur sa prolongation

Zapping But! Football Club PSG - Mercato : Paris répète-t-il déjà les mêmes erreurs ?

Daniel Riolo l'a annoncé hier et il faut reconnaître qu'il ne s'est pas trompé : la lettre écrite par Kylian Mbappé au PSG (dès juillet 2022 !) pour dire qu'il ne prolongerait pas jusqu'en 2025 est une déclaration de guerre. C'est d'ailleurs comme ça que l'ont prise ses dirigeants, qui seraient désormais prêts à le laisser partir cet été. Surtout que les choses pourraient s'envenimer très rapidement, en témoigne le communiqué publié par le natif de Bondy ce mardi pour rétablir la vérité concernant l'information parue dans L'Equipe du jour.

Dès juillet 2022, il avait fait savoir qu'il ne prolongerait pas !

Le quotidien sportif a en effet écrit que la direction parisienne s'était montrée très étonnée par le courrier de Mbappé car elle négociait depuis quelque temps une nouvelle prolongation avec le prodige et qu'il lui semblait que les discussions avançaient dans le bon sens. Mais l'attaquant explique n'avoir "jamais discuté d'une prolongation de contrat avec le PSG. La direction du club en charge de (sa) prolongation a été informée dès le 15 juillet 2022 de (sa) décision (de ne pas aller au-delà de 2024) et le courrier avait pour seul objectif de confirmer ce qui avait déjà été précisé oralement au préalable". On attend désormais la réponse du club....

🚨 Kylian Mbappé a diffusé un communiqué à l'AFP dans lequel il assure n'avoir "jamais discuté d'une prolongation de contrat avec le PSG". — RMC Sport (@RMCsport) June 13, 2023

