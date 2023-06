PSG - Mercato : Neymar aurait décidé de rentrer au pays !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

En délicatesse avec le PSG depuis quelque temps, Neymar pourrait bien s’en aller, malgré l’arrivée de Luis Enrique, qu’il connaît bien, sur le banc parisien.

Un retour au bercail

Neymar n’a jamais caché son amour pour son pays, le Brésil, et pour son club formateur, Santos. Dans une interview accordée à Band Sports, il a déclaré : « La vie d'un footballeur est très dynamique. Parfois, vous êtes à un endroit et puis ça change. Bien sûr, je rêve de jouer à nouveau au Brésil, je rêve de jouer à nouveau pour Santos. J'espère que cela pourra arriver un jour. Le football est plein de surprises. ». Pelé - quii a fait la quasi-totalité de sa carrière à Santos - avait choisi New York pour sa "dernière danse". Neymar, lui, veut retourner dans le club qui l'a fait découvrir au monde entier.