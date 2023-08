PSG – Mercato : Paris a revu sa position pour Verratti

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Arrivé au PSG en 2012, Marco Verratti a grandi au sein du club. Dans une équipe où le statut d'intouchable n'existe plus, même les piliers pourraient partir en cas d'offres intéressantes. C'est le cas de Marco Verratti, qui suscite beaucoup d'intérêt en Arabie Saoudite.

Doha a baissé son prix

Le PSG, qui attendait initialement 80 millions pour céder Verratti, a revu ses exigences à la baisse. Le club de la capitale souhaiterait désormais obtenir entre 50 et 60 millions. Deux prétendants saoudiens se sont manifestés, Al-Ahli et Al-Hilal. Al-Hilal et l'Italien sont tombés d'accord pour un contrat de 3 ans et un salaire annuel de 52 millions d'euros, mais ils doivent encore convaincre le PSG. Al-Ahli a entamé des discussions avec le PSG et doit également persuader Verratti, qui semble pencher pour Al-Hilal, selon RMC Sport. Nasser Al-Khelaïfi devrait trancher...

