PSG - Mercato : Simons veut éclipser Mbappé avec une grande annonce

Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Ce lundi est le jour tant attendu. Kylian Mbappé fait son retour à l'entraînement du PSG. A partir de là, les choses devraient se précipiter pour l'attaquant. Il devrait rencontrer son nouvel entraîneur, Luis Enrique, ce dernier ayant l'espoir de le convaincre de rester. Et puis, il y aura une réunion entre son entourage et la direction parisienne pour acter définitivement la suite des événements. Cette journée est tellement importante que l'émission espagnole El Chiringuito sera en direct dès 8h15.

A 14h, on saura !

Alors que l'actualité parisienne va être phagocytée par Kylian Mbappé, Xavi Simons a choisi ce lundi pour dévoiler quel sera son avenir. Le milieu néerlandais, revenu à Paris, a publié un message sur les réseaux sociaux pour dire qu'à 14h, il dira ce qu'il fera. Soit il restera à Paris (mais cela était conditionné aux départs de Mbappé et Neymar), soit il partira en prêt. Le RB Leipzig est la piste la plus chaude mais, selon Loïc Tanzi, il y aurait d'autres clubs, comme Manchester United. Et le prêt, contrairement à ce qu'a dit Fabrizio Romano, pourrait être assorti d'une option d'achat, avec une contre-option pour le PSG. Mais on en saura plus à partir de 14h...

Xavi Simons on Instagram. It’s time for announcement on Monday. ✨🇳🇱



Loan deal to RB Leipzig from PSG, to be approved soon as revealed today. pic.twitter.com/qsbi7rDxm9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023

