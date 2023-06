PSG - Mercato : un plan B a été trouvé en cas d'échec pour Nagelsmann

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

On le sait, et même si ce n'est pas encore officiel. Christophe Galtier, encore sous contrat, ne sera plus l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Les dirigeants, qui ont acté son départ, sont désormais en quête d'un successeur. Favori désigné, l'ancien entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, viré du club bavarois mais toujours sous contrat, ce qui implique de régler une indemnité.

A la Juve la saison prochaine ?

Si l'on se fie à une information étonnante de la Gazzetta Dello Sport, le PSG aurait tout de même conservé un intérêt certain pour le technicien de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri. Etonnant car il semblait acquis que Allegri reste sur le banc de la Vieille Dame la saison prochaine. Etonnant également car la seule offre sérieuse arrivée pour le technicien italien provient d'Arabie saoudite et semble beaucoup plus lucrative que ce que pourront proposer les dirigeants Qataris.

