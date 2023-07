PSG, OL - Mercato : un accord est tombé pour Barcola !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Très apprécié par le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, l'ailier droit de l'Olympique Lyonnais, Bradley Barcola, qui s'est révélé aux yeux du grand public la saison dernière, fait l'objet d'un intérêt prononcé du club de la capitale cet été.

Accord trouvé entre le PSG et Barcola !

Et alors que le journaliste italien, Fabrizio Romano, avait annoncé il y a quelques jours que les contacts entre le PSG et l'international Espoirs français étaient positifs, Foot Mercato croit, de son côté, savoir qu'un accord aurait déjà été trouvé entre les deux parties pour un contrat de cinq ans, soit jusqu'en juin 2028. Reste désormais au champion de France en titre de convaincre l'OL de le laisser partir cet été. Ce qui ne sera pas une mince affaire et coûtera probablement cher aux dirigeants du PSG, qui auraient déjà tâtés le terrain avec leurs homologues lyonnais.

🚨🔴🔵🇵🇹🇫🇷 #Ligue1 |



◉ Paris a proposé ~40M€ + un joueur à Man City pour Bernardo Silva.



◉ Man City en réclame 100. En cas de départ, Barella est ciblé.



◉ En parallèle, Paris propose un contrat de 5 ans à Barcola. Le joueur est emballé à l'idée de venir dans la capitale.… pic.twitter.com/jUsiGU4gMf — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 21, 2023

