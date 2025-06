RC Lens : le message d’adieu très amer de Mathew Ryan

Après l’annonce de son départ, Mathew Ryan a fait ses adieux au RC Lens et à ses supporters.

Arrivé au RC Lens en janvier dernier, Mathew Ryan ne prolongera pas l’aventure dans le Nord. L’international australien, dont le contrat prend fin cet été, quitte officiellement le club artésien après six mois.

Recruté lors du mercato hivernal pour remplacer Brice Samba, Ryan a disputé 14 matches, mais a rapidement imposé son sérieux et son état d’esprit irréprochable. À 32 ans, l’ancien joueur de Brighton, Valence ou encore Copenhague a apporté toute son expérience au sein d’un groupe lensois qui a pas mal bougé en cours de saison.

« Nous aurions aimé continuer »

L’avenir de Mathew Ryan reste à définir. Gardien n°1 de l’équipe nationale australienne, il n’a jamais caché son ambition de rester compétitif au plus haut niveau. Ce départ de Lens pourrait donc ouvrir la voie à une nouvelle aventure en Europe, ou un retour sur un autre continent.

En attendant, le gardien a posté un message d’adieu assez amer : « Aux Lensois, le temps est malheureusement venu de dire au revoir. Ma partenaire et moi avons adoré chaque minute de notre séjour ici. Nous avons eu la chance de partager de grands moments et souvenirs sur le terrain de football et en dehors. Nous aurions aimé continuer, mais ce n’était pas prévu et nous vous souhaitons donc le meilleur pour l’avenir. Nous vous remercions pour le soutien que vous nous avez apporté pendant cette période et nous espérons vous revoir un jour. Allez Lens #FiersDEtreLensois ».