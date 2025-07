RC Lens Mercato : Jean-Louis Leca et Pierre Sage face au grand tri de l’été !

Supporters lensois, c’est l’heure de votre vidéo hebdomadaire sur le RC Lens.

Le grand chantier du RC Lens est lancé ! Louis Chrestian et William Tertrin, notre correspondant à Lens, font le point sur la reconstruction des Sang et Or : qui doit rester, qui doit partir, quels profils Pierre Sage doit attirer pour son premier mercato à la tête du RCL… On attend vos avis en commentaires : à vous de jouer ! (À noter que cette vidéo a été enregistrée le vendredi 4 juillet).