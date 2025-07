RC Lens Mercato : le joli message d’El Aynaoui aux Sang et Or (vidéo)

C’est fait : Neil El Aynaoui quitte le RC Lens pour l’AS Rome. Sur ses réseaux, le milieu de terrain a fait ses adieux aux Sang et Or.

Neil El Aynaoui était arrivé à Rome samedi et son transfert chez le dernier 5e de Serie A est désormais officiel. Le montant du deal s’élève à 23,5 M€ + 1,5 M€ de bonus, et le RCL conservera un pourcentage sur la plus value du Marocain. « Après deux saisons d’un attachement mutuel avec le public lensois, le milieu rejoint le mythique club italien dans le cadre d’un transfert. Le club remercie Neil et lui souhaite le meilleur pour la suite », a glissé le club artésien sur son site officiel.

« Merci du fond du cœur»

Le joueur, lui, a posté un message vidéo émouvant sur Instagram. «J’ai intégré leur famille. En partant de Nancy, j’avais un peu peur, j’étais dans mon cocon, j’étais chez moi. En venant ici, j’ai trouvé le club parfait pour tout le monde. Je ne dis pas ça parce que j’ai joué à Lens. Je ne sais pas s’il y a un autre club comme ça en France. C’était vraiment une aventure incroyable. Ici, j’ai grandi en tant que joueur, mais aussi en tant qu’homme. Ce club, ces supporters, toutes les personnes ici au quotidien qui m’ont accompagné resteront toujours auprès de moi, j’ai tout donné sur le terrain et en dehors pour vous rendre fiers. Votre ferveur, votre dévouement, votre générosité, font de vous des gens à part. Alors our tout ça, merci, merci Lens, merci du fond du ccœur».