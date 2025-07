RC Lens Mercato : Lens cible un défenseur de Ligue 2… et recrute un jeune espoir

Dans l’optique de renforcer sa défense centrale, le RC Lens a jeté son dévolu sur un joueur très en vue en Ligue 2.

Après avoir enrôlé son gardien numéro 1 en la personne de Robin Risser, le RC Lens s’attache désormais à repenser son secteur défensif après les départs de Facundo Medina et Juma Bah. Et le club aurait des vues sur un joueur de Ligue 2, et précisément de l’ESTAC Troyes. En effet, selon Lensois.com, Lens garde un œil attentif sur l’évolution du dossier Junior Diaz.

À seulement 21 ans, le joueur formé au FC Nantes s’impose déjà comme l’un des défenseurs les plus en vue de l’intersaison. Après une belle saison sous les couleurs de Troyes (il a disputé l’intégralité de la saison avec 39 matchs au total), l’Ivoirien est au cœur de nombreuses convoitises en France comme à l’étranger.

De la concurrence pour Junior Diaz

Son profil (1,93 m, puissant et propre dans les duels) plaît donc beaucoup, et Lorient est aussi sur les rangs. En Belgique, Anderlecht et le Royal Antwerp FC se sont positionnés. Deux clubs qui sont concernés par une qualification en Coupe d’Europe, et prêts à miser sur un joueur lié à Troyes jusqu’en 2029, mais dont le départ semble inévitable cet été. Il devrait même effectuer la préparation avec Manchester City afin d’être évalué.

En parallèle, le journaliste Benjamin Quarez indique que Lens a obtenu la signature de Mustapha Sissoko, jeune défenseur central de 18 ans qui évoluait avec les U19 du Havre. Reste à voir si cette arrivée servira à renforcer la réserve lensoise, désormais en R1, et/ou compléter le groupe pro.