RC Lens Mercato : Les Sang et Or actent 3 nouveaux départs

Le RC Lens a notamment décidé de ne pas conserver Mathew Ryan. Il a remercié le portier australien sur ses réseaux...

6 mois et puis s’en va… Prêté par l’AS Rome, Mathew Ryan aura assuré l’intérim au RC Lens après le transfert à Rennes de Brice Samba, mais l’aventure va s’arrêter là pour le gardien australien. C’est ce qu’indique le club artésien sur ses réseaux. « Gardien d’expérience, il a marqué le vestiaire artésien par sa rigueur, son leadership et son exemplarité. Le meilleur pour la suite, Mathew », commente le RC Lens.

Nzola s’en va aussi

Âgé de 37 ans, Denis Petric quitte lui aussi le club librement, tandis que l’attaquant angolais, M’Bala Nzola, auteur de 6 buts la saison passée, retourne à la Fiorentina. «Denis Petric quitte l’Artois. Venu endosser le rôle de troisième gardien du Racing, le Slovène a mis à profit sa riche expérience du haut niveau et son sens du collectif tout au long de l’exercice 2024/25. M’Bala Nzola n’est plus Lensois. Prêté au Racing par la Fiorentina cette saison et apparu à 23 reprises sous le maillot sang et or (7 réalisations), l’attaquant angolais quitte l’Artois à l’issue de l’exercice 2024/25», indique le club.

La priorité du RCL au poste de gardien est connue : il s’agit de Yehvann Diouf, le gardien de Reims. Quant à Hervé Koffi, il s’apprête à partir. Son prêt à Angers est en attente d’officialisation.