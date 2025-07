RC Lens Mercato : Machado a fait son choix entre les Sang et Or et l’Arabie saoudite

Le défenseur colombien du RC Lens a scellé son avenir…

Deiver Machado (31 ans), pilier du RC Lens, attire les convoitises au-delà des frontières européennes. Selon Luis Cesar Merlo, journaliste spécialisé dans les transferts, une offre d’achat ferme est parvenue au club artésien en provenance d’Arabie Saoudite. Le club saoudien en question, c’est Al Ettifaq, qui se montre très actif sur le marché des transferts cet été.

Il veut rester à Lens

Machado a confirmé depuis plusieurs saisons qu’il pouvait évoluer à un très bon niveau, avec ses qualités défensives solides et son apport offensif sur son côté. Pierre Sage a indiqué qu’il comptait beaucoup sur lui, et le successeur de Will Still devrait pouvoir s’appuyer sur le Colombien. En effet, Luis Cesar Merlo indique que Machado a pris la décision de rester à Lens. Malgré la belle offre salariale saoudienne, il privilégie l’aspect sportif, désireux de se montrer en L1 pour booster ses chances de participer à la prochaine Coupe du monde 2026. Une bonne nouvelle pour le RCL !