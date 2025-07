Le coach du RC Lens a confirmé que Fulgini et Abdel Samed étaient bien en instance de départs…

Pierre Sage a fait ses choix pour la nouvelle saison du RC Lens et il se confirme que Salis Abdul Samed et Angelo Fulgini n’entrent pas dans ses plans. Interrogé par Lensois.com, le coah du RCL est revenu sur la situation des deux joueurs, qui ne s’entraînent plus avec le groupe professionnel et ont été absents des derniers matchs amicaux.

Le RCL les pousse vers la sortie

« Aujourd’hui, ils s’entraînent avec un autre groupe. Mais ils sont malgré tout toujours présents au club. Pour l’instant, ils sont là avec l’idée de trouver un autre projet», a glissé l’ancien lyonnais. Promu en D1 turque, Kocaelispor avait approché le Racing pour un prêt de Fulgini. Quant à Abdul Samed, revenu d’un prêt à Sunderland où il a peu joué en raison d’une blessure, il ne voit rien venir pour l’instant.