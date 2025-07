RC Lens Mercato : Yehvann Diouf (Reims) a choisi un autre club !

Coup dur pour le RC Lens, qui avait fait de Yehvann Diouf (Reims) l’une de ses priorités pour le poste de gardien. Le Champenois va rejoindre l’OGC Nice.

🟩 Accord proche

En début de journée, nous avons relayé l’information de L’Union, qui annonçait que Yehvann Diouf s’était présenté hier à la reprise de l’entraînement du Stade de Reims pour signifier à ses dirigeants ainsi qu’à ses partenaires qu’il ne continuerait pas l’aventure en Champagne. Le quotidien régional précisait que le gardien de 25 ans allait révéler mercredi sa future destination. Le RC Lens faisait figure de favori. Les Sang et Or n’ont plus de titulaire du poste, Brice Samba ayant été vendu en janvier, Mathew Ryan n’ayant pas été conservé et Hervé Koffi ayant été envoyé à Angers.

Le Gym d’accord avec Reims et Diouf

Seulement, Le Parisien annonce ce mardi que Diouf va prendre la direction de l’OGC Nice ! Les Aiglons, malgré leur qualification pour les tours préliminaires de la Champions League, s’apprêtent à vendre leur excellent gardien polonais Marcin Bulka. Le Gym se serait mis d’accord avec le Stade de Reims pour un transfert dont le montant n’a pas filtré. Et l’intéressé verrait d’un bon œil ce transfert sur la Côte d’Azur qui lui permettrait de découvrir la Coupe d’Europe.

Même si le RC Lens étudie d’autres pistes, à commencer par celle menant à Alban Lafont (FC Nantes), il s’agit d’un vrai coup dur car Yehvann Diouf a été l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1 la saison dernière, dans un contexte compliqué car il était souvent mis à contribution !

« Le coup d’œil de But FC »

« En France, Yehvann Diouf nous semblait la meilleure solution pour remplacer Mathew Ryan dans les buts du RC Lens. Dommage que les Aiglons aient été les plus prompts ou qu’ils aient offert une meilleure indemnité au Stade de Reims… »