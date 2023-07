RC Lens : les Sang et Or tenus en échec par Dunkerque pour leur premier match amical

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Ce samedi à 11h, le RC Lens disputait son premier match amical de l'été, face à Dunkerque (4-4), promu en L2. Franck Haise avait décidé d'aligner deux onze différents, ce qui se rapproche le plus de l'équipe type (moins les internationaux) en première, les jeunes en seconde. Globalement, les Sang et Or ont fait bonne figure mais ont logiquement manqué de rythme et d'automatismes. Même s'ils ont cédé trois fois en huit minutes, les jeunes ont montré un beau visage, notamment au début de la seconde période puis dans les dix dernières minutes puisqu'ils ont trouvé les ressources pour revenir de 2-4 à 4-4. Preuve que l'esprit de la saison dernière est toujours présent ! Prochain rendez-vous contre Amiens, au stade François Blin d'Avion, vendredi 14 juillet à 16h.

Sishuba a brillé

Buts : Sotoca (10e), Tormin (53e), Sishuba (81e s.p.), El Aynaoui (88e) pour Lens ; Ghrieb (11e), Kondo (67e, 72e s.p.), Mbemba (75e s.p.) pour Dunkerque.

RCL en 1ère période : Leca - Sylla, Herbin, Gradit, Le Cardinal, Spierings, Diouf, Thomasson, Fulgini - Saïd, Sotoca (cap.).

RCL en 2e période : Karolewicz (Boulemouche, 68e) - Benabdelouahed, Apperry, Ganiou, Pouilly - Thomasson (cap.), El Aynaoui, Bonte, Sishuba, Baldé - Tormin.

#RCLUSLD Second penalty pour l’USL Dunkerque. C’est Freddy Mbemba qui s’en charge. But !

2-4, 75’ 🔵⚪️👊 pic.twitter.com/wKzOWfo8gq — USL DUNKERQUE 🐬 (@usldunkerque) July 8, 2023

