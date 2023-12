RC Lens : Haise a offert une belle récompense à ses joueurs après l’OL

Zapping But! Football Club RC Lens : faut-il craindre un départ de Haise à la fin de la saison ?

Quel match hier à Bollaert ! Si le RC Lens s’est imposé aux forceps devant l’OL (3-2), les Gones ont affiché un visage enfin séduisant malgré la défaite. Ces derniers ont même donné beaucoup de fil à retordre aux hommes de Franck Haise, qui va reposer les corps et les esprits en ce début de semaine. « Je leur laisse 2 jours, a indiqué le coach artésien après le match. Il y en a qui seront en soin mais c’est nécessaire de couper 2 jours. C’est un rythme que les joueurs ne connaissaient pas. C’est d’autant plus fort de gagner en championnat dans la difficulté tout en ayant des matches difficiles en semaine. Ils vont bien mériter leurs 48 heures. »

« On va débrancher les cerveaux »

Wesley Saïd a confirmé que les joueurs du RC Lens avaient besoin de repos. « Il y a pas mal de fatigue, a-t-il glissé à Lensois.com. On n’a pas l’habitude de jouer autant de match donc cette coupure va faire du bien. Il y a aussi de la fatigue mentale. La Ligue des Champions nous a pris beaucoup d’énergie mentale et physique. On apprend. » Même son de cloche pour Ruben Aguilar : « On est sur une belle dynamique en Ligue 1. Place à la récupération. On va débrancher les cerveaux pour bien reprendre dès la semaine prochaine et faire un résultat à Montpellier. »

