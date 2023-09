RC Lens : Haise botte les fesses de Wahi avant le FC Séville

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Devenu la recrue la plus chère de l'histoire du RC Lens cet été, Elye Wahi n'a toujours pas trouvé le chemin des filets avec les Sang et Or après trois matchs disputés, dont deux titularisations. Interrogé sur les débuts de l'ancien Montpelliérain après la défaite face à Metz (1-0), l'entraîneur artésien, Franck Haise, s'est fendu d'une déclaration qui fait beaucoup parler, disant plus de négatif que de positif sur son nouveau numéro 9.

"Wahi sait qu'il a du travail devant lui"

"Il a marqué avec les Espoirs, même si oui, c’était un autre contexte. Mais il y a évidemment des réglages à faire. Pour un jeune joueur, c’est toujours mieux de pouvoir marquer. Il sait qu’il a du travail devant lui car il y a des principes à acquérir, des connexions à obtenir et une condition physique qui lui permettra d’être totalement libre de ses mouvements", a confié Franck Haise dans des propos rapportés par Lensois.com.

