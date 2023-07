RC Lens : Haise l'assure, il se fera un jour virer

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

On peut être sous contrat et discuter chaque été avec sa direction. Dans le petit monde du football, c'est même une règle, pour les joueurs, bien entendu, et également les entraîneurs. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Franck Haise, au terme de la saison exceptionnelle du RC Lens avec une qualification en Ligue des Champions. "Je n'ai pas peur de l'avenir" Et si le technicien est resté, il a par ailleurs une vision assez claire de son métier. Propos accordés à France Football empreintes d'une grande lucidité. "Je n’ai pas demandé de garanties, ce n’était pas un délire de dire « il faut garder lui et lui », je suis aussi manager général, donc je sais qu’il y a certaines choses que l’on ne peut pas faire. Il était question de la façon dont on voit les prochaines années. Même s’il y a eu des sollicitations, ma décision intime a été rapidement prise. Je n’ai pas peur de l’avenir. Il y aura un moment où nous n’aurons pas les mêmes résultats. Je ne dis pas que je suis prêt, parce qu’il faut le vivre pour le savoir. Mais, je sais comment ça fonctionne. Je sais qu’un jour, je vais me faire virer. Ça fait partie du jeu." Podcast Men's Up Life Pour résumer Dans les colonnes de France Football, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, est longuement revenu sur les heures qui ont suivi la fin de saison et sur les discussions quant à son avenir avec ses dirigeants. Un discours rare et lucide.

Benjamin Danet

Rédacteur