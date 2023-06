FC Nantes, RC Lens - Mercato : un Canari de retour chez les Sang et Or ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

C'était il y a des lustres. En 2018-2019, alors que le RC Lens était loin, très loin même, de la Ligue des Champions et n'arrivait pas à s'extraire de la Ligue 2. Fabien Centonze était alors un Sang et Or, avant qu'il ne rejoigne le FC Metz, puis le FC Nantes l'été dernier en signant un contrat longue durée (2027). Le RCL ne l'a pas oublié Les Canaris maintenus, Centonze veut-il s'inscrire dans la durée ? Seule certitude, affirmée par le Quotidien du Sport, le RC Lens continue de suivre son ancien protégé. C'était notamment le cas au début du mois de mai et cela resterait d'actualité. Avec une proposition à venir dans les prochains jours ? A suivre.

Pour résumer Sous contrat au FC Nantes, qu'il a rejoint l'été dernier en signant un contrat longue durée, Fabien Centonze resterait plus que jamais dans les petits papiers du RC Lens. Qui, avec la Ligue des Champions à venir, pourrait le convaincre de revenir en Artois.

Benjamin Danet

Rédacteur