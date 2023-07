RC Lens : départ inattendu chez les Sang et Or (Officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Voici le communiqué du RC Lens pour annoncer le départ de son entraîneur adjoint. "Dans la plus grande écoute et le plus sincère respect, le Racing Club de Lens annonce ce jour avoir accédé à la demande de Yannick Cahuzac d’être libéré de son contrat d’entraîneur adjoint. Pour d’impérieuses raisons personnelles, l’ancien capitaine Sang et Or ne prendra pas part à la reprise de cette saison.

Le Racing, qui dévoilera prochainement l’identité du deuxième adjoint de l’équipe professionnelle, remercie Yannick Cahuzac pour ses quatre saisons structurantes dans l’Artois.

