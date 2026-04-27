ASSE : Lucas Stassin annonce une bonne nouvelle pour les verts !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le message est clair, direct, sans détour. Lucas Stassin ne doute pas : l’AS Saint-Étienne retrouvera la Ligue 1. Et cette déclaration pourrait bien relancer toute une fin de saison.

Un attachement déjà fort au Chaudron

Arrivé avec beaucoup d’attentes, l’attaquant belge n’a pas mis longtemps à tomber amoureux de Saint-Étienne. Ambiance, supporters, émotions… Stassin vit pleinement son aventure chez les Verts.

« Je me sens comme chez moi », confie-t-il, avec une sincérité qui parle aux fans. Son objectif ? Les faire vibrer à chaque but. Une connexion déjà forte avec Geoffroy-Guichard.

Des débuts compliqués, mais assumés

Tout n’a pourtant pas été simple. Critiqué, parfois ciblé, Stassin a traversé une période difficile en début de saison.

Entre blessures, incertitudes liées au mercato et pression, le jeune attaquant reconnaît lui-même avoir mal géré certains moments. Une lucidité rare, qui témoigne d’une vraie maturité.

Le déclic de l’hiver

Le tournant arrive en décembre. Travail, stabilité mentale, fin du mercato : tout s’aligne.

Depuis, Lucas Stassin affiche un tout autre visage. Plus tranchant, plus impliqué, plus efficace. Son discours change… et ses performances aussi.

Dans cette transformation, Philippe Montanier joue un rôle clé. Le coach stéphanois a su instaurer une relation de confiance, basée sur le dialogue et la compréhension. Un environnement idéal pour relancer son attaquant.

Une attaque qui fait des ravages

Sur le terrain, la connexion offensive impressionne.

Avec Irvin Cardona et Zuriko Davitashvili, Stassin forme un trio complémentaire, capable de faire la différence à tout moment. Automatismes, complicité, créativité : l’ASSE possède des armes solides pour viser la montée.

La montée, obsession numéro un

Malgré ses statistiques, Stassin ne se satisfait pas. Les buts comptent, mais l’objectif est ailleurs : ramener Saint-Étienne en Ligue 1.

Et quand la question tombe, sa réponse claque :

“Oui, l’ASSE va remonter en Ligue 1.”

Une déclaration forte, presque une promesse. Mieux encore : il se projette déjà dans ce succès… avec lui au cœur du projet.

Un leader en train de naître ?

Plus qu’un simple attaquant, Stassin s’affirme comme un joueur clé dans le vestiaire. Par son discours, son exigence et sa détermination, il incarne cette volonté de remettre le club à sa place.

L’AS Saint-Étienne est prévenue : son numéro 9 est prêt à tout.

Et si la montée passait par lui ?