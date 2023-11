RC Lens - Mercato : et maintenant, Arsenal veut chiper à Haise l'un de ses cadres

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

La coïncidence est troublante. Et même fâcheuse. Car au lendemain même de la véritable gifle reçue par le RC Lens sur le terrain des Gunners d'Arsenal, défaite 6-0, une rumeur mechta apparaît chez les Sang et Or. Et pas n'importe laquelle puisque selon le journaliste, Ekrem Konur, le milieu de terrain artésien, Salis Abdul Samed, serait dans le viseur de plusieurs écuries de Premier League.

Arsenal dans la liste

On ne sait si le match de Ligue des Champions à l'Emirates a changé la donne, mais les Gunners seraient sur le dossier, au même titre que Newcastle, Arsenal et Leicester City.

A suivre.

🔥#EXCL | Arsenal, Aston Villa, Newcastle United and Leicester City scouts watched Salis Abdul Samed, the 23-year-old Ghanaian midfielder of Lens, during the match against Clermont Foot. 🇬🇭

🔴#AFC🔵#AVFC⚫#NUFC🔵#LCFC pic.twitter.com/tBlhnB3htY — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 30, 2023

