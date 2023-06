RC Lens : Thomasson lance un message en vue de la Ligue des Champions et du Mercato

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Alors que le RC Lens joue un dernier match pour du beurre sur la pelouse de l'AJ Auxerre, les Sang et Or se prépare déjà à vivre un été animé avec en filigrane la perspective d'un retour en Ligue des Champions la saison prochaine. Une C1 que seul Loïs Openda, passé par le FC Bruges, a déjà joué dans sa carrière et qui met des étoiles plein les yeux à tout le monde... Et notamment à Adrien Thomasson.

« Ce sera difficile de garder tous les joueurs... »

Dans un entretien à RMC Sport, l'ancien milieu du RC Strasbourg – arrivé en janvier dans l'Artois – salive déjà sur cette perspective … Même s'il redoute que l'intersaison et le Mercato ne provoque un trop grand remue-ménage dans l'effectif :

« C’est la compétition la plus relevée au monde. Ce sera nouveau pour nous. Il y aura évidemment des retouches à faire. Notre rêve c’est de découvrir la Ligue des champions avec l’équipe actuelle, mais on est réalistes, on sait que ce sera difficile de garder tous les joueurs avec les sollicitations extérieures. Tout peut arriver dans le football. Personne n’est irremplaçable, même si ça peut affecter le niveau de l’équipe », a reconnu l'intéressé.

Pour résumer Trépignant à l'idée de découvrir la Ligue des Champions l'an prochain, Adrien Thomasson (RC Lens) aimerait que l'effectif des Sang et Or ne soit pas trop modifié pour aborder le retour en Europe mais il est aussi réaliste sur un Mercato qui s'annonce chaud.

