Après l’élimination de l’OM de la Champions League, nos journalistes se demandent qui est le principal fautif de ce fiasco monumental.

Les joueurs

Je veux bien entendre que Roberto De Zerbi a une part de responsabilité dans la débâcle brugeoise et l’élimination européenne mais en faire le principal fautif, non. Si son équipe est capable de tenir tête au Real Madrid à Bernabeu, de battre le PSG puis de le tenir en échec ou encore de s’imposer brillamment contre l’ancien leader lensois mais aussi de passer au travers, ce n’est pas de sa faute. Les joueurs sont d’une irrégularité hallucinante ! Mercredi soir, à Bruges, tous ont été catastrophiques, que ce soit dans le jeu ou dans l’engagement.

Rater des contrôles, manquer des passes, relâcher le marquage, ce n’est pas la faute de De Zerbi. Je lis que depuis le début de la saison, il change systématiquement de composition et que les joueurs sont déboussolés. Il faut arrêter avec ça. Il n’aligne pas un défenseur en attaque ou un milieu dans les cages. Leur rôle ne change quasiment jamais, que ce soit en 3-4-3, en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Par contre, leur investissement, oui ! Je regrette aussi cette incapacité à se révolter ou à changer en cours de match, quand les choses ne tournent pas en leur faveur. On l’a vu trop souvent en Champions League cette saison. L’OM ne méritait pas de sortir de la phase de Ligue et mérite les critiques qui l’accablent. Mais les joueurs sont davantage responsables que De Zerbi à mon sens !

Raphaël NOUET

De Zerbi

« La campagne européenne olympienne a été marquée par une série d’erreurs tactiques, de choix douteux et d’un manque évident de cohérence dans la préparation des matches les plus cruciaux. Malgré une saison qui avait offert des performances positives ponctuelles, l’élimination après la défaite cuisante 3‑0 à Bruges expose surtout les limites de son management sportif. 30 compos différentes en 30 matchs… La responsabilité de De Zerbi est clairement engagée. Ses choix et l’incapacité à trouver une stabilité tactique ont trop souvent fragilisé l’équipe, et contribué à des prestations qui n’ont jamais donné l’impression que l’OM pouvait véritablement passer ce cap — un constat que le coach lui‑même a dû admettre après le match.

Ce n’est pas uniquement le résultat de Bruges qui cristallise les critiques, mais bien l’ensemble d’une campagne où l’équipe a paru souvent dépassée par l’enjeu, mal préparée sur le plan tactique et sans solutions face aux adversaires mieux organisés. Trois victoires en huit matchs, et l’impression que De Zerbi ne parvient pas à donner à cette équipe un système solide, fiable et adapté à son effectif. Ce manque d’efficacité collective, de leadership tactique et de réponses face aux difficultés rencontrées tout au long de la phase de groupes fait que nombreux sont ceux qui estiment que la responsabilité principale de cet échec monumental repose sur l’entraîneur italien, plus que sur les seules performances individuelles des joueurs. Malgré tout, je ne sais pas si se séparer de lui est la meilleure solution ».

William TERTRIN