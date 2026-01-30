Samedi, lors de la 20ᵉ journée de Ligue 1, le parcage visiteurs du Moustoir affichera complet pour la rencontre entre Lorient et le FC Nantes (19h). Une excellente nouvelle pour les Canaris.

Même dans la tourmente, la passion des supporters du FC Nantes ne faiblit pas. À 168 kilomètres de la Cité des Ducs, la mobilisation reste impressionnante : 700 supporters jaune et vert prendront place dans l’espace réservé, prêts à donner de la voix pour soutenir leur équipe. Le contexte n’est simple pour le FC Nantes, mais rien ne fait vaciller la ferveur du kop. Dans cette période agitée sportivement et institutionnellement, voir le parcage visiteurs du Moustoir rempli à ras bord est un signal fort : l’amour du maillot dépasse toutes les incertitudes. Les fidèles, habitués aux longs déplacements, confirment encore une fois leur engagement total.

Des Canaris soutenus en nombre à Lorient

Pour ce court mais décisif déplacement en Bretagne, ils seront donc 700 à officiellement encourager les Canaris. Ce chiffre n’est pas anodin : début janvier, ils étaient déjà 300 à braver la distance jusqu’au Vélodrome pour pousser les leurs contre Marseille. Preuve de la solidité du mouvement collectif côté nantais, indifférent à la météo ou aux résultats récents.

Des centaines de supporters prêts à faire le déplacement

Le trajet de 168 km entre Nantes et Lorient est avalé sans hésiter par les fans, qui multiplient les efforts pour être présents dans les grands rendez-vous. Au-delà de la simple statistique, ce sont des chants, des couleurs et une atmosphère unique que les Nantais transporteront dans les travées du Moustoir. L’énergie du groupe fait parfois toute la différence sur la pelouse lorsque le doute s’installe.

Une présence au-delà du parcage dédié

L’engouement ne s’arrête pas aux contours du parcage visiteurs. Quelques poignées de supporters nantais sont également attendues dans le reste du stade, preuve que, même dispersés, ils restent unis derrière leurs couleurs. Ce déplacement massif n’est pas un cas isolé et confirme combien la passion gagne chaque recoin, quelles que soient les situations.

Ce soutien indéfectible pourrait bien servir de moteur au groupe nantais pour inverser la tendance. La force du collectif s’est déjà illustrée lors des précédents dossiers de mercato, comme la réponse de Mohamed Kaba aux dirigeants du FC Nantes, où la mobilisation des supporters avait également joué son rôle. Rendez-vous samedi au Moustoir : une soirée qui promet, une tribune qui vibrera. Les Jaune et Vert avanceront ensemble, portés par l’incroyable énergie de ceux qui refusent de lâcher, coûte que coûte.