RC Lens – Le Havre : Sage corrige le tir, deux changements majeurs attendus dans son onze

Pour la réception du Havre ce soir à Bollaert (20h45), Pierre Sage devrait ajuster sensiblement son onze de départ : le coach du RC Lens a tiré les leçons de la défaite face à l’OM (1-3) et prépare deux changements tactiques importants.

Pierre Sage ne fera pas deux fois la même erreur. Premier ajustement attendu ce soir face au Havre (20h45), le retour de Ruben Aguilar dans un rôle de piston droit. Un choix fort, destiné à rééquilibrer le couloir et à éviter les largesses observées à Marseille samedi dernier (1-3). D’après L’Équipe, l’entraîneur du RC Lens ne voudrait pas reproduire le schéma qui avait exposé son équipe défensivement et compte sur l’expérience d’Aguilar pour sécuriser ce côté.

Autre évolution possible, cette fois sur le flanc gauche : Saud Abdulhamid est pressenti pour débuter, apportant davantage de projection et de percussion. Un profil différent, capable d’étirer le bloc adverse et d’offrir des solutions supplémentaires dans l’animation offensive.

Haïdara est disponible

Enfin, bonne nouvelle du côté de l’infirmerie. Amadou Haïdara est désormais opérationnel. La recrue hivernale a terminé sa phase de réathlétisation et figure dans le groupe. S’il est annoncé sur le banc, une entrée en jeu reste envisageable selon le scénario de la rencontre.

À l’approche d’un match important face à un adversaire direct, Pierre Sage montre qu’il sait s’adapter. À Lens, les ajustements sont attendus sur le terrain, bro, et la réponse devra être immédiate devant un Bollaert toujours aussi exigeant.