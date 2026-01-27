À LA UNE DU 27 JAN 2026
RC Lens Mercato : une manne récupérée grâce au Real Madrid ?

Par Raphaël Nouet - 27 Jan 2026, 19:15
💬 Commenter
Neil El Aynaoui avec un bandeau sur le front lors de la finale de la CAN.
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Transféré l’été dernier à l’AS Roma, Neil El Aynaoui pourrait filer chez l’un des deux géants espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone, en 2026. Ce qui pourrait rapporter de l’argent au RC Lens.

Hier, nous avons évoqué l’avenir de Neil El Aynaoui, qui confirme à l’AS Roma cette saison toutes les promesses entrevues lors de ses deux saisons au RC Lens. Le milieu de terrain franco-marocain a tapé dans l’œil de l’OM mais surtout du FC Barcelone et du Real Madrid. Un journaliste marocain assure même qu’il serait une priorité pour la Maison Blanche. Celle-ci voudrait le faire venir dès cet hiver, ce qui semble peu probable, et au pire l’été prochain.

Le Racing récupérera un pourcentage sur une future plus-value

Cette nouvelle ne laissera pas insensible le RC Lens. D’abord parce qu’El Aynaoui y était très apprécié. Mais surtout parce qu’au moment de sa vente pour 23,5 M€ à l’AS Roma l’été dernier, les dirigeants sang et or ont eu la très bonne idée de glisser une clause leur assurant un pourcentage sur une future plus-value. Le pourcentage en question n’a pas filtré mais vu que le Real Madrid ne regarde généralement pas à la dépense, le Racing pourrait récupérer un joli chèque !

Dans cette optique, la Maison Blanche est d’ailleurs la meilleure destination pour le milieu de terrain car le FC Barcelone et surtout l’OM n’auraient pas les moyens de verser une grosse indemnité pour le récupérer.

