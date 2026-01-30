À LA UNE DU 30 JAN 2026
[14:30]FC Nantes Mercato : une ouverture pour un retour de Moses Simon ?
[14:00]Real Madrid Mercato : Florentino Pérez rêve d’un crack du FC Barcelone
[13:31]OM Mercato : Balerdi, Abdelli, Bakola… ça part dans tous les sens à Marseille !
[13:30]Ligue Europa : le LOSC hérite de l’Étoile Rouge, un piège nommé Belgrade
[13:25]ASSE : Montanier de retour, le changement est imminent !
[13:01]ASSE Mercato – INFO BUT! : Kilmer a bouclé une recrue en 48h chrono ! 
[12:45]OM : un autre titulaire que Balerdi et Greenwood s’est pris le bec avec De Zerbi ! 
[12:36]Ligue des Champions : PSG – Monaco en barrages, le tirage complet
[12:22]OM Mercato : coup de théâtre pour Bakola !
[12:16]PSG : nouvelles révélations chocs sur l’avenir de Dembélé et de Luis Enrique ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : un autre titulaire que Balerdi et Greenwood s’est pris le bec avec De Zerbi ! 

Par Bastien Aubert - 30 Jan 2026, 12:45
💬 Commenter
Pierre-Emile Hojbjerg (OM)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Si Mason Greenwood et Leonardo Balerdi seraient dans le viseur de Medhi Benatia, un autre cadre de l’OM ne serait pas totalement irréprochable en interne.

Le calme à l’OM semble un luxe impossible à s’offrir. Alors que le club phocéen traverse une période déjà agitée entre résultats décevants et mercato hivernal, des tensions internes s’invitent sur le devant de la scène. Après Mason Greenwood et Leonardo Balerdi, un autre cadre emblématique de l’équipe, Pierre-Emile Hojbjerg, se retrouve au centre des discussions.

Selon Walid Acherchour, le milieu danois aurait très mal pris la lecture tactique du match contre l’Union Saint-Gilloise proposée par Roberto De Zerbi fin décembre. « Hojbjerg a très mal pris la lecture du match de De Zerbi face à l’Union Saint-Gilloise. Ils se sont ensuite expliqués, on peut le dire maintenant et cela ne m’a pas surpris de voir ensuite des rumeurs apparaître au sujet d’un possible départ à la Juve », a-t-il lâché sur Winamax. 

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Hojbjerg cause-t-il des remous à l’OM ? 

Marwan Belkacem, tout en restant prudent, ajoute qu’un autre dossier impliquant Hojbjerg ont bien été évoqués en interne : « J’ai eu le même écho sur une histoire différente mais qui impliquait le même joueur. » Ces déclarations laissent entendre que le vice-capitaine de l’OM n’est pas totalement en phase avec certains choix ou certaines méthodes appliquées à Marseille. 

Le cas Hojbjerg illustre une réalité inquiétante pour De Zerbi et le staff de l’OM : même les cadres ne sont pas à l’abri de tensions et de désaccords qui peuvent rapidement s’envenimer. Dans un club où l’ombre de Medhi Benatia plane, capable de pointer du doigt certains comportements, et où les rumeurs de départ se multiplient, chaque prise de position devient un élément de friction. Pour le moment, le Danois reste au sein de l’effectif, mais son rôle pourrait être réévalué si la situation ne s’apaise pas. 

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot