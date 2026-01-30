Si Mason Greenwood et Leonardo Balerdi seraient dans le viseur de Medhi Benatia, un autre cadre de l’OM ne serait pas totalement irréprochable en interne.

Le calme à l’OM semble un luxe impossible à s’offrir. Alors que le club phocéen traverse une période déjà agitée entre résultats décevants et mercato hivernal, des tensions internes s’invitent sur le devant de la scène. Après Mason Greenwood et Leonardo Balerdi, un autre cadre emblématique de l’équipe, Pierre-Emile Hojbjerg, se retrouve au centre des discussions.

Selon Walid Acherchour, le milieu danois aurait très mal pris la lecture tactique du match contre l’Union Saint-Gilloise proposée par Roberto De Zerbi fin décembre. « Hojbjerg a très mal pris la lecture du match de De Zerbi face à l’Union Saint-Gilloise. Ils se sont ensuite expliqués, on peut le dire maintenant et cela ne m’a pas surpris de voir ensuite des rumeurs apparaître au sujet d’un possible départ à la Juve », a-t-il lâché sur Winamax.

Hojbjerg cause-t-il des remous à l’OM ?

Marwan Belkacem, tout en restant prudent, ajoute qu’un autre dossier impliquant Hojbjerg ont bien été évoqués en interne : « J’ai eu le même écho sur une histoire différente mais qui impliquait le même joueur. » Ces déclarations laissent entendre que le vice-capitaine de l’OM n’est pas totalement en phase avec certains choix ou certaines méthodes appliquées à Marseille.

Le cas Hojbjerg illustre une réalité inquiétante pour De Zerbi et le staff de l’OM : même les cadres ne sont pas à l’abri de tensions et de désaccords qui peuvent rapidement s’envenimer. Dans un club où l’ombre de Medhi Benatia plane, capable de pointer du doigt certains comportements, et où les rumeurs de départ se multiplient, chaque prise de position devient un élément de friction. Pour le moment, le Danois reste au sein de l’effectif, mais son rôle pourrait être réévalué si la situation ne s’apaise pas.