ASSE Mercato : deux départs encore possibles d’ici lundi !

Par Fabien Chorlet - 30 Jan 2026, 21:26
💬 Commenter
Luan Gadegbeku aux côtés de ses coéquipiers de l'ASSE
En ces dernières heures de mercato hivernal, l’ASSE resterait ouverte aux départs de Luan Gadegbeku et Djylian N’Guessan.

Très active sur le marché des arrivées en cette fin de mercato hivernal, avec la venue d’Abdoulaye Kanté et celle attendue de Marten‑Chris Paalberg, l’AS Saint-Étienne pourrait également s’activer dans le sens des départs d’ici lundi prochain, date de la fermeture du marché.

Gadegbeku et N’Guessan sur le départ ?

Alors qu’Yvann Maçon, Maedine Makhloufi et Dylan Batubinsika ont déjà quitté les rangs stéphanois cet hiver, deux autres joueurs pourraient quitter le Forez dans les prochains jours : Luan Gadegbeku et Djylian N’Guessan. D’après Envertcontretous, les dirigeants de l’ASSE se montreraient ouverts à un prêt de Luan Gadegbeku afin de lui permettre d’emmagasiner du temps de jeu et de l’expérience et resteraient à l’écoute d’offres pour Djylian N’Guessan.

L’arrivée d’Abdoulaye Kanté devrait en effet réduire le temps de jeu du premier, alors que le second n’a disputé que 12 petites minutes en Ligue 2 depuis le début de la saison, les discussions pour une prolongation de contrat étant toujours au point mort.

